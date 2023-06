Lokalrunde:Zwei Bars und viel Schampus

Von Franz Kotteder

Die Pandemie hat vor allem die Nachtlokale und Bars hart getroffen; Perlen wie die Ménage Bar in der Buttermelcherstraße oder die Contemporary Bar an der Münchner Freiheit gibt es nicht mehr. Aber es wächst auch wieder Neues nach. Wobei es da mitunter nicht ohne eine gewisse Kontinuität geht. Da wäre zum Beispiel Justin Leone. Der Top-Sommelier, einst im Tantris zugange, wollte sich vor ein paar Jahren am Schwabinger Tor mit seinem gehobenen Grill- und Wein-Restaurant Bottles & Bones selbständig machen (dort, wo jetzt das Alpe-Adria-Restaurant Portun eingezogen ist). Aus dem Plan wurde auch wegen Corona nichts, aber jetzt ist der gebürtige Kanadier, der in Chicago aufgewachsen ist, von nächster Woche an mit einer eigenen Weinbar am Start. Sticks & Stones nennt er sie, und sie befindet sich gar nicht so weit weg von seinem ehemaligen Arbeitsort, dem Tantris, nämlich in der Clemensstraße. Das Kennzeichen von Leone, der früher als Bassist mit der Rockband Three Minute Mile durch die USA tourte, ist die Verbindung von Popmusik und Weinfachwissen. Beides wird er auch in seiner neuen Bar unter Beweis stellen. "Dank einer speziellen Technologie haben wir mehr als 500 Weine im offenen Ausschank", verspricht er (Sticks & Stones Weinbar, Clemensstraße 7, Donnerstag bis Montag, von 18 Uhr an).

Die Juliet Rose Bar im Hotel Hilton München City gibt es hingegen schon seit 2018, sie hat aber nun einen neuen Barchef. Micha Fritzen ist kein normaler Barkeeper, er darf sich sogar "General Manager" nennen. Da schmecken die Cocktails doch gleich noch einmal besser. Nach der Ausbildung in Dresden und Stationen in Aachen, Bonn und Baden-Baden ist Fritzen jetzt für die Bar in München verantwortlich und bereichert das Programm der Bar mit diversen Events mit Live-Musik und DJs sowie After-Work-Partys unter freiem Himmel (Juliet Rose Bar im Hilton München City, Rosenheimer Straße 15, täglich 12-1 Uhr, Telefon: 48 04 87 17, www.julietrosebar.com).

"Typisch München", werden manche sagen, "ordinäre Weinmessen sind denen wohl nicht mehr gut genug." Kann man vielleicht so sehen, denn wer so eine Messe veranstaltet, sucht sich natürlich schon auch den passenden Ort dafür. Die Messe 100 % Champagne versammelt jedenfalls mehr als 200 Champagner von mehr als 50 Produzenten aus dieser Region; am Sonntag ist sie auch für Endkunden geöffnet (100 % Champagne, MTC world of fashion München, Ingolstädter Straße 45 und 47, Sonntag, 2. Juli, 13-18 Uhr, pro Person 79 Euro, www.100prozent-champagne.de).