Von Oliver Hochkeppel, München

Über die Sonderbegabung des Jacob Collier gibt es seit seinen ersten Youtube-Clips vor zehn Jahren keinen Zweifel. Trotzdem war er bei seinem letzten Auftritt in München vor drei Jahren der Talentphase noch nicht entwachsen. Klar, er ersetzte mit seinen multiinstrumentalen Fähigkeiten auf spektakuläre Weise ein ganzes Orchester, und das mit stupender Musikalität. Aber er war auch noch extrem sprunghaft, monoman und unentschlossen, weshalb ein am Ende sehr anstrengender, hibbeliger ADHS-Pop dabei herauskam. Jetzt, drei Jahre später, präsentierte sich der mittlerweile 27 Jahre alte Brite in der Muffathalle nach einer daran anschließenden wilden Anfangsphase geradezu phänomenal gereift, fokussiert und musikalisch erwachsen.

Collier hat seither nicht nur vier Grammys gewonnen (für alle vier Editions seines "Djesse"-Projekts), sondern offensichtlich auch viel gelernt. Zum Beispiel Deutsch, bestritt er doch seine erste Ansage nahezu fehlerfrei in der Sprache des Gastgeberlandes. Vor allem aber Geduld und Ruhe. Sprang er früher wie ein Flummi zwischen den Instrumenten hin und her, um selten länger als 30 Sekunden bei einem musikalischen Thema zu verweilen, konzentrierte er sich nun bei seinen Soli ganz auf den Song. So blieb er beim obligatorischen Cover, diesmal "Bridge Over Troubled Water" von Simon & Garfunkel, durchgängig am Keyboard sitzen und verwandelte das Stück via Vocoder und extrem slow in eine magische Computer-Zeitalter-Ballade.

Noch wichtiger: Seine später von ihm völlig zu Recht in den höchsten Tönen gelobte fünfköpfige Band war nicht mehr nur Staffage. Collier spielte mit seinen Begleitern, ließ ihnen Raum, insbesondere den fantastischen Stimmen von Alita Moses, Emily Elbert und Bryn Bliska. Ohne auf Show-Einlagen wie das Drum-Duell mit Christian Euman verzichten zu müssen. Jacob Collier demonstrierte also nicht mehr nur seine Talente, er musizierte. Jetzt kann es richtig losgehen.