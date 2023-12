Von Anna Steinbauer

Wie viele Sterne würden Sie dem jüdischen Leben in Deutschland geben? Diese Frage stellt der Autor und Kolumnist Alexander Estis in einem so amüsanten wie nachdenklich stimmenden Text gleich am Anfang des Abends seinen Zuhörern im Volkstheater. Die Antwort, man ahnt es, ist keine, die man als Deutscher gerne hört. Direkt wird sie nicht ausgesprochen, sondern in raffinierten Wortspielen angedeutet, auf den Kopf gestellt und in ihrer Bedeutung hinterfragt. Führe ich ein jüdisches Leben? Und was soll das eigentlich sein?