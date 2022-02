Das Impfzentrum in Riem, alle Außenstellen und mobilen Aktionen bieten von sofort an die zweite Booster-Impfung für Senioren und Risikogruppen an. Eine Terminvereinbarung sei nicht nötig, meldet die Stadt. Sofern die erste Auffrischung mehr als drei Monate zurückliegt, können sich über 70-Jährige, Immungeschwächte sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen die Spritze verabreichen lassen, das Personal von Heimen und medizinischen Einrichtungen nach sechs Monaten. Ausgenommen sind Menschen, die nach dem ersten Booster positiv auf das Coronavirus getestet wurden.