6. März 2019, 18:08 Uhr Immobilienmakler im Interview "Ich bin ja selber gegen höhere Preise"

Als Benjamin Gralow sein Immobilienbüro in München-Untergiesing eröffnet, wird ihm die Scheibe eingeworfen. Zweimal. Dann hängt er einen offenen Brief ins Schaufenster. Ein Gespräch über die Verantwortung von Maklern und das Ringen gegen Wucher.

Von Anna Hoben

Nachdem die Scheiben seines neu eröffneten Immobilienbüros in Untergiesing zweimal eingeworfen worden waren, griff der Makler Benjamin Gralow, 34, Geschäftsführer der Finestep GmbH, zu einer ungewöhnlichen Maßnahme: Er hängte eine Erklärung "in eigener Sache" ins Schaufenster, in der er auf die Angriffe Bezug nahm. Darin schreibt er unter anderem, er habe Verständnis für die Wut auf Makler, heiße die extremen Preissteigerungen selber nicht gut und müsse häufig die Preisvorstellungen von Verkäufern nach unten regulieren. Das Schreiben hängt immer noch im ...