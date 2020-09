Interview von Gerhard Fischer

Kati und Jo, zwei verträumte junge Frauen, sitzen oft am Daumiller Berg bei Tandern. Sie rauchen, trinken, schauen in die Ferne und reden über die Zukunft, die Selbstverwirklichung und Freiheit bringen soll. Karin Michalke, 44, hat die Drehbücher für die Trilogie "Beste Zeit", "Beste Gegend" und "Beste Chance" geschrieben, in der Kati und Jo die Hauptrollen spielen; Marcus H. Rosenmüller war der Regisseur. Michalke stammt selbst aus Tandern, und sie hat nun für Aufregung in ihrem Heimatdorf im Landkreis Dachau gesorgt. Sie hat in einem Leserbrief heftig darüber geklagt, dass ein Rinderstall plus Güllerundbau und Fahrsilo außerhalb des Dorfes entstehen soll - ausgerechnet am Daumiller Berg.