In Neuhausen hat das "Gspusi & Klara" eröffnet, an der Dachauer Straße das "Charlie & Lars".

Von Franz Kotteder

Seit einiger Zeit zeichnet sich ein neuer Trend in München ab: Restaurants werden jetzt gerne mit Vornamen benannt. Xaver's zum Beispiel, oder im Sternebereich Alois oder Jan. "Das lässt sich noch toppen", scheinen sich inzwischen einige Wirte zu sagen. Und so eröffnete Anfang Mai in der Elvirastraße ein neues Wirtshaus in der ehemaligen Kneipe Wassermann. Es nennt sich Gspusi & Klara, was durchaus Befürchtungen wecken könnte, in Tateinheit mit der Genrebezeichnung "Neo-Bayer". Doch das Resultat ist recht erfreulich geworden. Ein schönes, traditionelles Augustiner-Wirtshaus mit bequemen Bänken und Sitzecken, das auf die oft schreckliche "Haha, lustig"-Deko anderer Neo-Bayern mit Wolpertingern und Ölgemälden voller blödgesoffener Bauernschädel gänzlich verzichtet. Die Speisekarte bietet schöne Wirtshausklassiker ohne große Spielereien, vom Backhendl bis zum Schweinsbraten und dem Wiener Schnitzel.

70 Gäste haben im Wirtshaus Gspusi Platz, der Nebenraum ist eine Bar mit Namen Klara, weil sie an der Seite zur Klarastraße liegt. Hier kommen noch einmal 40 Gäste unter. Die drei jungen Wirte Patrick Zdravkovski, Stephan Wagner und Lukas Wuermeling sind nicht ganz unbekannt in der Münchner Gastroszene, sie betreiben schon die beiden Tapaslokale Bodega Dalí und Bodeguita (Gspusi & Klara, Elvirastraße 19, montags bis freitags 12-24 Uhr, samstags/sonntags 10-24 Uhr, Bar Klara von 18 Uhr an, Telefon 23053203, www.gspusiundklara.de).

Zwei Namen trägt auch das Popup-Restaurant Charlie & Lars, früher im Gartensalon in der Türkenstraße und derzeit in der Dachauer Straße 24, aber es ist alles andere als ein bayerisches Wirtshaus. Sondern ein "klimabewusstes Tagescafé", so die eigene Einschätzung. Was bedeutet: Es gibt Schnittchen mit Aufstrichen, Suppen und Salate mit Lebensmitteln aus der Umgebung Münchens. "Wir ersetzen viele bekannte, weitgereiste Produkte durch sorgsam ausgewählte Zutaten aus der Region", so Wirtin Katrin Wesche-Kolo, und das ist doch ausgesprochen erfreulich (Charlie & Lars, Dachauer Straße 24, bis Ende Juli, dienstags bis freitags 8.30-18.30 Uhr, samstags 10-16 Uhr, www.charlie-und-lars.de).

Detailansicht öffnen Katrin Wesche-Kolo in ihrem "klimabewussten Tagescafé" namens "Charlie & Lars". (Foto: Robert Haas)

Beim Wettbewerb "Koch des Jahres", der sich vor allem an die Spitzengastronomie richtet, gibt es auch einen Münchner Finalteilnehmer: Miguel Marques, Sous-Chef von Max Natmessnig im Restaurant Alois des Feinkosthauses Dallmayr. Zusammen mit seinem Assistenten Peter Leibetseder tritt er am 13. November im Finale in Bonn an, zusammen mit vier weiteren Köchen und einer Köchin aus ganz Deutschland.