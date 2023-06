In einem Beitrag auf Twitter hatte Bernd Schreyer beklagt, gegen die Grünen werde in der Debatte um das Heizungsgesetz aufgewiegelt, als seien sie die "neuen Juden". In einem weiteren Post räumte er ein, dass dies "fehlinterpretiert" werden könne.

Der Münchner Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer hat am Sonntagabend einen kontroversen Tweet auf Twitter gelöscht. In diesem hatte er geschrieben: "Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sog. 'bürgerlich konservativen' und 'rechtsextremen' 'Meinungen' angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. 'neuen Juden', die 'ausgemerzt' werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen."

Es regte sich schnell Kritik auf dem Kurznachrichtendienst, Schreyer verharmlose damit den Holocaust. Daraufhin löschte er den Tweet und erklärte, darauf angesprochen, in einem weiteren Tweet, er verstehe, dass seine Aussage "fehlinterpretiert werden kann". Allerdings habe es "eine Zeit in den 20ern weit vor dem Holocaust" gegeben.

Laut Bild-Zeitung ist der Fraktionschef der Grünen im Münchner Rathaus, Dominik Krause "zutiefst entsetzt" über die Äußerungen seines Partei-Kollegen. Man distanziere sich von den Äußerungen und werde Konsequenzen besprechen, nachdem man mit Schreyer darüber gesprochen habe, so die Bild.

Bernd Schreyer ist Gründungsmitglied der Grünen München und Bayern, seit 2020 sitzt er zum zweiten Mal im Münchner Stadtrat. Ein erstes Mal war er dort zwischen 1986 und 1990 Mitglied. Zudem war er von 1997 bis 1998 Vorsitzender der bayerischen Grünen.