Einem der am dichtesten besiedelten Quartiere von Sendling-Westpark, der Ecke Zillertal-/Kössener Straße, soll zum Ausgleich für die hohe Belastung eine grüne Lunge implantiert werden. Unter dem Stichwort "Urbanes Grün" sucht der Bezirksausschuss Sendling-Westpark dafür Kooperationspartner, wie beispielsweise den Verein Green City. Die infrage kommende Grünfläche liegt an der Zillertalstraße, umfasst 600 Quadratmeter und ist von fünfstöckiger Riegelbebauung gesäumt. Das Areal soll sich etwa für zusätzliche Sitzgelegenheiten, Hochbeete, Blühwiesen, Bienenhotels und dergleichen eignen.

Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion der Grünen mit Erfolg im Bezirksausschuss eingebracht und auf die Möglichkeit finanzieller Förderung durch die Stadt hingewiesen. Sendling-Westpark versteht sich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz, ist in dieser Hinsicht als "Pilotquartier" anerkannt. Von daher passe die Entwicklung einer Parkanlage an der Zillertalstraße bestens ins Konzept, glauben die Grünen. Eine Mitwirkung der Anwohner an der weiteren Planung ist ausdrücklich erwünscht.