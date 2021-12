Fahrradzone am Glockenbach

Dass sich das Fahrrad im Stadtzentrum selbst bei widrigen Bedingungen als Hauptverkehrsmittel durchsetzt, belegt eine Verkehrszählung, die Mitte November im Glockenbachviertel vorgenommen wurde. Dort könnte und soll nun Münchens erste Fahrradzone entstehen, jedenfalls nach einstimmiger Überzeugung des Bezirksausschusses (BA) Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Die Lokalpolitiker regen einen Pilotversuch im Gebiet zwischen Kapuziner-, Auen-, Fraunhofer-, Müller- und Thalkirchner Straße an. Wie Claudia Lowitz, Grünen-Fraktionssprecherin im BA, erklärt, sollen so "klare Verhältnisse" herrschen, an Stelle eines "Flickenteppichs" aus einzelnen Fahrradstraßen. Die dort geltenden Vorrang-Regelungen für Radfahrer können durch eine Novelle der Straßenverkehrsordnung inzwischen auch zonenweise ausgewiesen werden. Die Zufahrt ins Viertel bliebe nur noch für den Anlieger- und Lieferverkehr frei. Es gehe nicht darum, Autofahrer auszusperren, sondern sie für bestehende, aber meist ignorierte Verkehrsregeln, wie den 1,5-Meter-Abstand beim Überholen, zu sensibilisieren, erklärte Antrags-Initiator Florian Petrich von den Bezirksausschuss-Grünen.