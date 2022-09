Es ist wieder was los beim Ex-Punk, Tote Hosen-Freund, Vierfach-Vater, Grafikdesigner, Maler, Schriftsteller, vor allem aber Liedermacher ganz eigenen Zuschnitts Funny von Dannen. Er trägt jetzt Bart, ist nach fast 45 Jahren aus Berlin weggezogen - und zurück beim Münchner Indie-Verlag Trikont, wo er 1995 sein Debüt "Clubsongs" und dann acht weitere Alben veröffentlichte, bevor sieben weitere bei JPK und Edition Tiamat folgten. Gerade ist die Single "Fuck You" erschienen, ein Kinderlied der besonderen Art und eine Einführung ins aktuelle Album. Auf seiner "Kolossale Gegenwart"-Tour kommt er ins Lustspielhaus, wo er mit am besten hinpasst. Denn lustig, absurd, engagiert, also musikkabarettistisch sind seine Songs schon immer gewesen. Schillernde kleine Meisterwerke des Trivialen, das sich der 64-Jährige unentwegt in - bislang 160! - Poesiealben notiert und zu Texten, Kompositionen oder Bildern verarbeitet.

Funny van Dannen, Do., 8. Sept., 20.30 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Telefon 34 49 74