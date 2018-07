28. Juli 2018, 11:21 Uhr Sicherheitspanne Stundenlanges Durcheinander wegen Polizeieinsatz am Münchner Flughafen

Ein Polizeieinsatz legte das Terminal 2 des Münchner Flughafens ausgerechnet am ersten Sommerferientag stundenlang lahm.

Am ersten Sommerferientag bilden sich lange Schlangen an den Gates, Hunderte sitzen fest. Laut Polizei ist eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Inzwischen sind die Sperrungen aufgehoben.



Von Kassian Stroh und Christian Simon

Ein Polizeieinsatz am Münchner Flughafen hat am ersten Sommerferientag für einen Abfertigungsstopp gesorgt. Noch immer stecken Hunderte Passagiere am Flughafen fest.

Nach Auskunft der Bundespolizei wurde um 6.46 Uhr die Abfertigung im Terminal 2 und im dazugehörigen Satellitenterminal gestoppt. Zuvor sei eine Frau unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Wie, das wisse man derzeit noch nicht. Als man diese Information vom Luftamt Südbayern - der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Behörde - bekommen habe, habe man den Abfertigungsstopp verhängt. Hinweise auf einen geplanten Anschlag gebe es keine, sagte der Polizeisprecher.

Absolute madness at Munich Airport due to Terminal 2 security breach. #munichairport pic.twitter.com/QAHnKQ7Nyp — Brian Lorenzen (@Enzo_Lorenzen) July 28, 2018

Gegen 10.30 Uhr gab die Polizei den ersten Bereich wieder frei: Die Ebene, auf der sogenannte Schengen-Flüge abgewickelt würden, also innereuropäische, sei wieder zu betreten, sagte ein Polizeisprecher. Für sie würden nun auch die Sicherheitskontrollen wieder aufgenommen. Er gehe daher davon aus, dass die entsprechenden Flüge wieder abgefertigt würden. Denn auch die entsprechenden Flugzeuge seien, wenn sie von der Polizei durchsucht worden seien, wieder zu betreten. Die Frau sei zwar nach wie vor nicht gefunden worden. In solchen Fällen könne man aber Terminalbereiche, die man erfolglos durchsucht habe, wieder freigeben. Eine knappe Stunde später gab die Polizei dann auch den Bereich für außereuropäische Flüge wieder frei, und gegen 12 Uhr twitterte der Flughafen: "Alle Sicherheitsbereiche in Terminal 2 sind wieder geöffnet."

Es kommt immer wieder vor, dass Passagiere am Flughafen ohne böse Absicht unkontrolliert durch Sicherheitscheck gelangen. Sei es, weil sie gedankenverloren hindurchgehen und nicht rechtzeitig aufgehalten werden, sei es, weil sie unter Zeitdruck hindurchrennen, in der Hoffnung ihren Flieger noch zu erwischen. Es gebe Hinweise, dass dies auch in diesem Fall so gewesen sein könnte, sagte der Polizeisprecher. Klar beurteilen lasse sich das aber noch nicht.

Völliger Wahnsinn am #flughafenmuenchen #munichairport nach über 3 Stunden geht immer noch nichts. Leider keine Infos... pic.twitter.com/5gnK3EPAOO — B.G-Radl (@BenediktGradl) July 28, 2018

Der Polizeiexperte des Bayerischen Rundfunks, Oliver Bendixen, berichtet, die Frau sei an der Sicherheitskontrolle aufgehalten worden, weil sie die Flüssigkeiten in ihrem Handgepäck nicht ordnungsgemäß verpackt hatte. Man habe sie zurückgeschickt, um sich einen der vorgeschriebenen Plastikbeutel zu besorgen, sie sei einige Minuten später aber wieder aufgetaucht. Die etwa 40-Jährige habe eine Sicherheitsschleuse benutzt, die um diese Uhrzeit noch nicht ausreichend besetzt war, um in den Sicherheitsbereich zu gelangen. Das Personal habe offenbar verzögert reagiert.

Der Journalist Christian Thiele berichtet von Flughafen:

Ich bin mit meiner Familie und Freunden auf dem Weg nach Göteborg. Um 7.15 waren wir am Flughafen, vor der Sicherheitskontrolle die übliche Schlange. Ein paar Minuten später die erste Durchsage: "Aufgrund einer polizeilichen Ermittlung sind derzeit alle Abfertigungsschalter geschlossen." Unsere Freunde, die über Brüssel geflogen wären, saßen anderthalb Stunden in der Maschine und mussten dann wieder aussteigen.

Es wird schwüler und schwüler. Die Klimaanlage scheint ebenso überfordert zu sein wie der W-Lan-Zugang. "Können Sie kurz auf meinen Koffer aufpassen, ich muss mir was zu trinken kaufen?", fragt eine Frau. Mein Sohn überlegt laut: "Und wenn da eine Bombe drin ist?" Nach drei Minuten ist die Dame zurück. "Die Schlange war mir zu lang."

Wartende lassen sich in der Nähe der Toiletten nieder, füllen ihre Wasserflaschen auf, lüften ihre T-Shirts. Viele wirken genervt. "Warum gibt uns keiner Bescheid?", geht ein Mann mit Strohhut einen Mann mit Flughafenweste an. Dass das Personal mit Paletten voller Mango-Lassie, Perrier und Cola Zero durch den Terminal zieht, ist leider ein Wunschtraum. Es gibt keine Information. Kein Wasser. Kein Vorwärts. Kein Zurück. Dann eine SMS der Lufthansa. "Ihr Flug ist auf derzeit noch unbekannte Zeit verspätet."

Dann: Ein Mann in blauer Uniform schiebt einen Wagen mit Wasserflaschen durch die Abflughalle. Um 9.35, knapp drei Stunden nach Beginn der Sperrung, die Durchsage: "Für Sie besteht keine Gefahr, bitte verhalten Sie sich ruhig. Wir bitten um Ihr Verständnis."