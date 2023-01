Das "Festival des gescheiterten Films" gastiert im Rationaltheater.

Glaubt man den Worten Woody Allens, wird es bald blamabel im Rationaltheater: "Wenn man im Leben scheitert, kann das gefährlich sein", sagte der New Yorker Filmemacher einst, "wenn man in der Kunst scheitert, ist das peinlich." Aber genau darum geht es beim "Festival des gescheiterten Films", das am Wochenende in München gastiert. Gezeigt werden Kurzfilme, die laut Veranstalterangaben weder besser noch schlechter sind als die anderen, sondern einfach etwas anders. Scheitern als Methode also, auf dem Programm stehen Satiren, Dokumentarfilme, Erotikthriller, Splatter-Komödien oder Märchen. Sie alle sollen beweisen, dass Scheitern auch Spaß machen kann.

Festival des gescheiterten Films, Sa., 14., und So., 15. Januar, jeweils ab 20 Uhr, Rationaltheater, Hesseloherstraße 18