Von Martin Bernstein

Die Angriffe auf Polizisten in der Messestadt gehen weiter: Nach einer Attacke in der Neujahrsnacht ist am Samstagabend die Polizei im Stadtteil Riem erneut mit Böllern attackiert worden. Gegen 21.15 Uhr zündeten Unbekannte in einem Durchgang in der Werner-Eckert-Straße direkt an der Polizeiinspektion 25 eine Feuerwerksbatterie. Durch die Explosion wurde die Decke des Durchgangs beschädigt.

Die Täter rannten davon, die Fahndung blieb erfolglos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen - und interessiert sich besonders für eine in der Nähe beobachtete Gruppe von sieben bis neun Jugendlichen im Alter zwischen 16 Jahren und 19 Jahren. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das für Jugendkriminalität zuständige Kommissariat 23, Telefon 089/29100.

In der Neujahrsnacht waren Polizisten und Feuerwehrleute von einem Dach aus mit einem Böller beworfen und mit einer Silvesterrakete beschossen worden, als sie wegen einer Sachbeschädigung am Einkaufszentrum im Einsatz waren. Tags zuvor soll eine größere Gruppe auf dem "Platz der Menschenrechte" randaliert und Böller und Feuerwerksraketen auf Passanten abgefeuert haben. Im Oktober hatten Unbekannte eine Sperrmüll-Couch auf ein Zivilfahrzeug der Polizei geworfen, im August zwanzig zumeist junge Leute versucht, einen Tatverdächtigen gewaltsam aus Polizeigewahrsam zu befreien.