Auf dem Weg in eine Profi-Karriere: Absolventin Beatrice Dalla Paola in einer Choreografie von Emese Nagy.

"Counterweights", also Gegengewichte, will das "Festival Junger Tanz" der Iwanson International School für zeitgenössischen Tanz in den Raum stellen. Der zeitgenössische Tanz also als Gegengift zur Negativität unserer Zeit? Wer sich als junger Tanzschaffender auf den Weg in eine Profi-Karriere macht, braucht jedenfalls viel Mut und innere Balance.

Beides demonstrieren sie nun in der Muffathalle. Am Mittwoch, 7. Juni, jeweils um 15.30 und 20 Uhr beim Open Campus 1 und 2 interpretieren Studierende aller Ausbildungsjahrgänge und Absolventen im Fach Pädagogik der Iwanson Schule aktuelle, internationale Choreografien. Am Donnerstag, 8. Juni, bei der Gala um 20 Uhr (14 Uhr Generalprobe) zeigt der Abschlussjahrgang, warum er sich das Bühnenreife-Diplom verdient hat.

Festival Junger Tanz, 7. / 8. 6., Muffathalle, Infos unter www.iwanson.de, Karten unter www.muenchenticket.de