Es ist zwar nicht das Triple, das sich die Fußballer des FC Bayern vorgestellt haben, aber es sind immerhin drei Titel, die sie demnächst mit ihren Fans auf dem Marienplatz feiern - nämlich die deutschen Meisterschaften Nummer 30, 31 und 32. In den vergangenen beiden Jahren war die traditionelle Party wegen der Corona-Pandemie ja ausgefallen. Nun empfängt Münchens Oberbürgermeister die frisch gekürte Meistermannschaft wieder im Rathaus, am 15. Mai um 13.30 Uhr, am Tag nach dem Saisonfinale in Wolfsburg. Nach dem Empfang präsentieren Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. auf dem Balkon die Meisterschale. Die bekommt das Team freilich schon am kommenden Sonntag ausgehändigt, nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart.