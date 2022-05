Zahlreiche Fans werden erwartet, die mit den Fußballern die zehnte Meisterschaft in Folge bejubeln wollen. Außerdem findet der Benefizlauf "Giro di Monaco" in der Innenstadt statt.

Besucher der Innenstadt müssen sich am Sonntag auf eventuelle Verzögerungen einstellen. Am Morgen startet um zehn Uhr der Benefizlauf "Giro di Monaco", eine Friedens- und Spendenaktion, bei der die Teilnehmer auf dem für Autos in dieser Zeit gesperrten Altstadtring 5,4 Kilometer joggen werden (Anmeldung unter www.giro-di-monaco.de). Start und Ziel ist die Blumenstraße, in der auch ein Bühnenprogramm bis 14.30 Uhr stattfinden wird.

Mittags wird es dann auch auf dem Marienplatz eng, wenn gegen 13 Uhr die Fußballer des FC Bayern München auf dem Rathausbalkon ihre zehnte Meisterschaft in Folge feiern, zusammen mit zahlreichen Fans.