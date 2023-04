SZ Plus Grundsteinlegung in München : So sehen die neuen Apple-Büros aus

Der Technologiekonzern baut in den Münchner "Lichthöfen" seinen Campus aus. An der Denisstraße entsteht ein Gebäude mit viel Glas und Metall - als Hommage an die Vergangenheit des Viertels. Ein erster Einblick.