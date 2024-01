Im Mai 1971 blickte die technisch interessierte Welt nach Ottobrunn: Auf einer Teststrecke am Haidgraben bewies der Prototyp einer ersten Magnetschwebebahn der Firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) die Realisierbarkeit einer grandiosen Idee. Die Ingenieurin Eveline Gottzein jubelte zusammen mit ihren Kollegen über die gelungene öffentliche Vorführung. Der Umsetzung dieser Spitzentechnologie am Standort seiner Entwicklung schien nichts im Weg zu stehen. Und doch gibt es in Bayern bis heute noch keine Züge dieser Art, an deren Technik Gottzein jahrelang forschte unter anderem im Rahmen ihrer Doktorarbeit, deren Titel lautete: "Das magnetische Rad als autonome Funktionseinheit modularer Trag- und Führsysteme für Magnetbahnen". Gottzein hat die Grundlagen für das Schwebesystem des Transrapid entwickelt.

Die rasanten Züge aber werden anderswo gebaut, die Technologie wurde nach Asien verkauft. Bei diesem Gedanken sei ihr zum Heulen, bekannte Gottzein im Jahr 2021 in einem Interview, 50 Jahre nach der erfolgreichen Jungfernfahrt in Ottobrunn. Sollte die Wissenschaftlerin tatsächlich je Tränen deswegen vergossen haben, dann wohl eher im Stillen. Es hätte so wenig zu ihr gepasst, sich vor allen Leuten von Gefühlen überrollen zu lassen oder gar den Kopf in den Sand zu stecken. Sie bezeichnete sich selbst als "zäh" und "durchsetzungsfähig" und das war sie stets wohl auch während all der Jahre ihrer außergewöhnlichen Karriere. Diese Eigenschaften brachten sie dorthin, wo sie sich aufgehoben fühlte: in der naturwissenschaftlichen Forschung und Lehre. Ihr Credo: "Man muss wissen, was man will."

Demütig empfand Gottzein ihren Werdegang dennoch als "glückliche Fügung". Tatsächlich hätte es auch anders kommen können, jedenfalls in dem Teil der Welt, in dem sie aufgewachsen ist und zu jener politisch unwägbaren Zeit, in der sich die Weichen für ihr Leben stellten.

Gottzein wurde 1931 in Leipzig geboren, im dortigen Fernmeldewerk machte sie nach dem Abitur 1949 eine Ausbildung zur Elektrotechnikerin. Gerne hätte sie sofort studiert, der Vater, ein Ingenieur, war ihr ein Vorbild, doch dieser Wunsch blieb ihr zunächst verwehrt. Ihre guten Leistungen bei der Arbeit, vorwiegend im Entwicklungslabor, brachten sie aber doch zum Studium.

Sie habe sich immer schon für Zangen und Schraubenzieher interessiert, gestand sie kurz nach ihrem 80. Geburtstag mit einem schelmischen Lächeln einem SZ-Reporter. Damals erhielt sie die Ehrenprofessur der Technischen Universität München (TUM), wo sie neben ihrem Beruf in leitender Funktion ihre Dissertation geschrieben hatte. Studiert aber hat Gottzein erst mal nicht in Bayern, sondern von 1952 bis 1957 die Elektrotechnik, Mathematik und Physik an der Technischen Hochschule in Dresden. 1957 gelang es ihr dann, in den Westen zu fliehen, wo sie in Darmstadt ihr Studium nochmals aufnahm und erst 1962 mit Diplom abschließen konnte.

Während der Semesterferien arbeitete sie damals bei der Computerfirma Electronic Associates in Brüssel. Ihre Erfahrungen, die sie dort unter anderem mit der Simulation komplexer technischer Systeme wie Flugzeugen und Kernkraftwerken machte, seien ihr beim Aufbau der Systemsimulation bei MBB hilfreich gewesen, erklärte Gottzein später. Es war aber nicht nur die berufliche Herausforderung, die die Ingenieurin damals an den Münchner Stadtrand lockte, obwohl ihr eigentlich Princeton in den USA vorgeschwebt hatte. Man warb um sie unter anderem mit der Aussicht auf eine "schöne Umgebung, den Seen und Bergen". So fand Gottzein beruflich wie privat ihre Bestimmung. "Wenn man sagt, ich bin den Bergen verfallen, reicht das als Beschreibung kaum aus", erklärte sie 2018 in einem Interview in einem Magazin der TUM. Technik und Innovation hatte sie sich ohnehin verschrieben. Noch bis ins hohe Alter hielt sie Vorlesungen an der Universität Würzburg über "Space Dynamics".

Eveline Gottzein wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden, dem Großen Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Sie war Fellow der International Federation on Automatic Control (IFAC) und des American Instituts on Aeronautics and Astronautics (AIAA). Sie ist zudem eine der wenigen Frauen, die für ihre Lebensleistung den Werner-von-Siemens-Ring erhalten haben.

Am 24. Dezember ist Eveline Gottzein, hochbegabte Wissenschaftlerin, Pionierin, Honorarprofessorin für Luft- und Raumfahrttechnik sowie leidenschaftliche Bergsteigerin, in Höhenkirchen gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt.