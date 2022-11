Wenn im teuren München Mietshäuser vererbt werden, fällt die Steuerlast mitunter sehr hoch aus - und zwingt die Erben zum Verkauf. Am Beispiel eines Hauses in der Au verdeutlichen Eigentümer und Verbandsvertreter der Politik ihr Dilemma.

Von Sebastian Krass

Kürzlich hat Wolfgang Donhärl mit seiner Schwester noch einmal nachgerechnet, und die beiden sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: "Wenn unsere Mutter nicht 2017, sondern in diesem Jahr gestorben wäre, dann hätten wir das Haus nicht halten können." Sie hätten das Mietshaus an der Aurbacherstraße 1 in der Au verkaufen müssen - nur um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Vermutlich wäre es an einen Investor gegangen, mit den bekannten Folgen: Sanierung, Mieterhöhung, Verdrängung der alten Hausgemeinschaft. Es ist - das ist wichtig zu betonen - ein Gedankenspiel, das Donhärl keineswegs pietätlos gegenüber der eigenen Mutter meint. Es soll lediglich veranschaulichen, wie Immobilieneigentum, Erbschaftssteuer und der Schutz von Mieterinnen und Mietern zusammenhängen.

Es ist ein Thema, das Donhärl ebenso umtreibt wie Rudolf Stürzer, den Vorsitzenden des Immobilieneigentümer-Verbands Haus und Grund in München, und - wenn es nach den beiden geht - bald auch die Bundespolitik. Deshalb hatten Donhärl und Stürzer am Montagvormittag einen Ortstermin mit der Münchner SPD-Bundestagsabgeordneten Claudia Tausend.

Detailansicht öffnen Werden vom Fiskus so behandelt, als stünden sie zum Verkauf: Mietshäuser wie das Anwesen Aurbacherstraße 1. (Foto: Robert Haas)

"Ich denke, dass wir ihr das Problem vermitteln konnten", sagt Stürzer. "Es ist eine Zeitbombe, die tickt. Wir schätzen, dass allein in den nächsten Jahren in München mehrere hundert Mietshäuser vererbt werden, bei denen die Erben nicht annähernd in der Lage sind, die Erbschaftssteuer zu bezahlen." Durch eine Neuregelung zum Jahreswechsel werde sich das Problem noch verschärfen. Dann setzten Finanzämter den Wert von Immobilien noch höher an, wodurch die Steuerlast deutlich steigen werde.

Zu dem Termin mit Donhärl und Tausend hatte Stürzer ursprünglich Medien geladen, musste sie aber wieder ausladen: Anders als ursprünglich vereinbart wolle Tausend keine Journalistinnen und Journalisten dabei haben. Tausend hingegen sagt, es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Termin nichtöffentlich sei.

Das Fallbeispiel hat Stürzer mit Bedacht ausgesucht. Wolfgang Donhärl und seine Schwester sind Musterbeispiele von sozialen Vermietern. Die SZ hat über ihre Geschichte vor vier Jahren berichtet. Sie haben einen Kredit aufgenommen, um die Steuerlast von knapp einer Million Euro zu bezahlen, "den zahlen wir mehr als 30 Jahre lang ab", erzählt Donhärl. Zweimal hätten sie deswegen die ursprünglich niedrigen Mieten erhöhen müssen.

Die Wurzel des Problems ist der Bodenrichtwert, also der vom Gutachterausschuss der Stadt festgelegte Grundstückswert, der die Grundlage für die Bemessung der Erbschaftssteuer ist. Für das Grundstück der Donhärls hat der Bodenrichtwert sich von 2,5 Millionen Euro im Jahr 2010 über 8,8 Millionen Euro zum Zeitpunkt der Vererbung 2017 auf zuletzt 12,9 Millionen Euro erhöht. "Das Problem ist, dass das Finanzamt immer so tut, als wollten Erben verkaufen", sagt Donhärl.

Der Steuerfreibetrag hilft in München angesichts teurer Immobilien wenig

Lobbyist Stürzer hat drei Forderungen: "Ein Mehrfamilienhaus darf nicht nach dem Bodenrichtwert besteuert werden, sondern nach dem Ertrag, den es bringt. Damit würden soziale Vermieter viel besser abschneiden." Als zweites regt Stürzer an, dass Immobilien analog zu Unternehmen vererbt werden: Wenn Erbinnen und Erben einer Firma sich verpflichten, Arbeitsplätze zu erhalten, würden sie steuerlich begünstigt. Solche Vorteile könne man auch gewähren, wenn Immobilienerben sich zu günstigen Mieten verpflichteten. Der dritte Punkt, den Stürzer anspricht, ist der "mickrige Steuerfreibetrag" von 400 000 Euro. Der helfe in München, wo schon Reihenhäuser 1,2 Millionen Euro wert seien, nur noch wenig. "Bei 800 000 Euro Differenz werden schnell 100 000 Euro Steuer fällig", rechnet Stürzer vor. "Es muss eine Angleichung der Freibeträge an den Markt und an regionale Faktoren geben."

Und was sagt die SPD-Wohnungspolitikerin Tausend zu der Problematik? Wenig. Aus einem nichtöffentlichen Termin werde sie nicht berichten, erklärt Tausend am Telefon. Nur so viel: Es handle sich um ein komplexes Thema, aber sie habe interessante Anregungen aufgenommen und werde überlegen, "wo die Stellschrauben sind, an denen man ansetzen kann".