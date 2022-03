"Rituale sind wie ein Geländer, an dem wir uns entlanghangeln können"

Erst die Pandemie, jetzt der Krieg, dazu persönliche Krisen: Wo finden wir noch Halt, wo Verlässlichkeit? Ein Gespräch mit der Theologin Claudia Pfrang über die Bedeutung von Ritualen in unsicheren Zeiten.

Interview von Anja Blum

SZ: Frau Pfrang, was genau ist ein Ritual? Zählen da auch das Zähneputzen oder die Zeitung am Frühstückstisch dazu? Sprich: Was unterscheidet Rituale von anderen regelmäßigen Handlungen?