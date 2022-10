Von Sina-Maria Schweikle, Ebersberg

An der gesprengten Pipeline Nord Stream klaffen mehrere Löcher und in der Bundesrepublik kommt es zu erheblichen Verspätungen beziehungsweise Zugausfällen durch die Zerstörung wichtiger Kommunikationskabel an den Bahngleisen. In beiden Fällen handelt es sich vermutlich um Sabotage-Akte, bei denen es nicht auszuschließen ist, dass dahinter auch aus Russland gesteuerte Saboteure stehen könnten. Es sind Angriffe wie diese, die Sicherheitsexperten aktuell aufhorchen lassen und vor einem möglichen Blackout-Szenario warnen.