Dass es für Kunstschaffende in München schwer ist, ein bezahlbares Atelier zu finden, ist weithin bekannt. Private Ateliers sind kaum zu bekommen, die Zeiten, in denen ehemalige Werkstätten in Hinterhöfen Künstlerinnen und Künstlern als Arbeitsträume dienen konnten, längst vorbei. Umso begehrter sind die städtischen Atelierräume. Doch diese werden immer nur für einige Jahre ausgeschrieben, um vielen eine Chance zu geben. Das ist bitter für jene, die weichen müssen, schön für andere, die neu zum Zuge kommen.