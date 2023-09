Paulina Schulz ist Musikproduzentin, DJ und Ärztin. Klingt erst mal abwegig, was sollen die Berufe schon gemeinsam haben? Haben sie aber: Sie helfen Menschen dabei, sich gut, wenn nicht sogar besser zu fühlen - körperlich und psychisch. Um dem gerecht zu werden, fokussiert sich die Berlinerin als DJ Gigola erst mal auf Ersteres, nahm Anfang des Jahres ihr Debütalbum "Fluid Meditations" auf und legt jedes Wochenende in Clubs auf. So auch am 29. September im Blitz in München.