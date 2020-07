Diese Zukunft ist 27 Jahre entfernt und fühlt sich verdammt nah an: Friedrich Mücke in "Exit".

Interview von Josef Grübl

An einem heißen Julitag kommt Friedrich Mücke ins Café Roma in der Maximilianstraße - und keiner erkennt ihn. Das mag an seiner Maske liegen, das hat aber auch mit seinem Aussehen zu tun: Der bekannte Film- und Fernsehschauspieler trägt jetzt Vollbart und die Haare länger, "für eine Rolle", sagt er. Eine andere Rolle ist auch Anlass für dieses Gespräch: Mücke spielt im Science-Fiction-Film "Exit" einen Start-up-Manager, der eine künstliche Intelligenz entwickelt hat. Doch bald zweifelt er an deren Nutzen: Ist sein ganzes Umfeld eine Simulation? Der Film läuft im Herbst in der ARD, Premiere feiert er aber auf der großen Leinwand: Am Freitag, 31. Juli, wird er beim Pop-up-Ableger des Filmfests München (Zenith, Lilienthalallee 29) unter freiem Himmel gezeigt.