Von Gerhard Matzig

"Im Bett sterbet d' Leut." Nicht zuletzt der Aberglaube im Mittelalter ließ die Leute im Sitzen schlafen. Nur so, dachten sie, könnten sie dem Tod entgehen. Folglich waren die Betten bis ins 19. Jahrhundert hinein eher Sitz- als Liegebetten. Die XXL-Betten der auch sonst expansiv veranlagten Möbelbranche waren noch fern. Im bald dreihundert Jahre alten Derzbachhof, mitten in Forstenried gelegen, kann man heute im Obergeschoss immer noch im Sitzen einschlafen, aber da die Original-Betten behutsam um einige Zentimeter verlängert wurden, darf man sich auch als halbwegs modern dimensionierter Mensch in die Horizontale begeben.

Das ist auch deshalb ein akzeptabler Kompromiss zwischen den Jahrhunderten, weil das Bett immer noch die alte Schlafstätte ist - und lediglich im Zentimeterbereich auch als neues Bett firmiert. Die zeitgemäße Verlängerung des hölzernen Rahmens ist nur zu sehen, wenn man das Möbel unter die Lupe nimmt.

Detailansicht öffnen Die alte Schlafstube ist auch heute noch nachzuempfinden. (Foto: Catherina Hess)

Der Derzbachhof ist der älteste noch erhaltene Bauernhof in München. Nach Jahrzehnten des Leerstands wurde er saniert. Aber zuvor war es zum teilweise erbittert geführten Streit über die Zukunft des Hofes gekommen. Eine nicht ganz unrealistische Befürchtung unter anderen kritischen Aspekten betrifft die Frage, wie denkmalgerecht die Ertüchtigung des Hofes gelingen kann. Ein Verlust an Stadtbild prägenden, architektonischen, konstruktiven und wohnräumlichen Geschichtszeugnissen im Investoren-Interesse wurde auch deshalb befürchtet, weil ein Investor die Sanierung betrieben hat. Die Stadt München mochte sich das nicht leisten.

Weshalb man mit Stefan Höglmaier verabredet ist im Derzbachhof. Er zeigt einem das alte Gemäuer und einige alte Balken, deren aufgefundener Zustand als "schwammig" geschildert wird. Der Derzbachhof, erbaut 1751, war nach jahrzehntelangem Vor-sich-hin-Modern einsturzgefährdet, weshalb man Höglmaier als Geschäftsführer von Euroboden zur aufwendigen Rettungssanierung beglückwünschen sollte. Eigentlich. Doch ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht, denn als "Investor" ist Höglmaier eine Art Naturfeind aller Baukultur. Oder sollte es sein, wenn er dem Klischee vom bösen Investor entsprechen will. Aber Höglmaier will nicht. Er weigert sich schon seit Jahren, als Investor angemessen böse zu agieren oder wenigstens so auszusehen. Tatsächlich ist er oft ein Garant von Baukultur. Also ist er im Gegenteil eine Art Mutter Teresa des Immobilienmarktes? Seufz. Es ist kompliziert.

Detailansicht öffnen Alt und neu versöhnt: rechts die alten Balken, links die von modernem Holz umschlossene Toilette. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Im ehemaligen Stallgebäude sind neue Wohnungen entstanden. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Im alten Bauernhaus sind Gemeinschaftsräume nutzbar geworden. (Foto: Catherina Hess)

Um also die wichtigste Frage zu beantworten - nämlich die, ob der Investor den Hof nach Investorenart, die sich um Stadtbildpflege und Denkmalgerechtigkeit nicht kümmert, ruiniert hat: Das hat er nicht getan - die Sanierung ist auch unter strengen Denkmalgesichtspunkten bis in die Details hinein gelungen. Die Fassaden, das Dach, Konstruktion, Materialität, Farben und Texturen: Das Denkmal wurde angemessen respektvoll behandelt. Bewohnbare Raumdenkmale sind nicht für den Klimatresor im Museum gedacht, sie sind nicht unantastbar - sondern weiter benutzbar. In diesem Sinn ist, was nun neu ist, auch als neu zu erkennen. Der Bauernhof hat seine Identität bewahrt. Das gilt auch im stadträumlichen Maßstab.

Stefan Höglmaier hat also eines der wichtigsten Geschichtszeugnisse der Münchner Architekturhistorie vor dem Verfall gerettet. Und zwar nach den Richtlinien, aber auch mit Hilfe und Expertise des Landesamts für Denkmalpflege. Beiden, dem Denkmalschutz wie dem Investor, kann man zum Ergebnis gratulieren. Sogar der vehementen Kritik von einst gebührt Dank. Kritik macht wach und dient der Ambition. Dass aus dem ältesten Bauernhof Münchens kein Bauernhofmuseum wurde, ist übrigens schade. Andererseits: Es gibt in Deutschland und auch in Bayern schon recht viele Freilichtmuseen der bäuerlichen Lebenswelt. Nun ist der Derzbachhof tageweise zu mieten, also nach Art seiner Bestimmung als Wohnraum weiterhin nutzbar, jedenfalls temporär - sowie weiterhin auch öffentlich zugänglich. Immerhin.

Dennoch kann man gut verstehen, dass der Deal von Forstenried seinerzeit die Kritik auf sich und einige Mahnwachen nach sich gezogen hat. In Zeiten, da anderswo altehrwürdige Bausubstanz mit dem Bagger innerhalb von Stunden vom Erdboden getilgt wird, wie in Giesing geschehen, darf, ja muss man der Bagger-Fraktion misstrauen. Im Derzbachhof-Fall ist aber Vertrauen auch zu gewinnen. Das gesamte Ensemble aus alter und neuer Baukultur rund um den Hof, der vom Dorfmittelpunkt auch zum Wohn-Mittelpunkt wurde, hat von den Maßnahmen profitiert. Wie der Investor mutmaßlich auch.

Detailansicht öffnen Der Blick in den heutigen Dachstuhl... (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen ...greift die Historie wieder auf. (Foto: Catherina Hess)

Nach dem Konzept des Architekten Peter Haimerl und einem Entwurf von Raumstation Architekten wurde das historische Bauernhaus saniert und durch einen zeitgenössisch klar erkennbaren, aber dennoch sich typisiert einfügenden Wohnungsneubau in Holzhybridbauweise ergänzt. Die Materialien und Farben antworten der Historie innen wie außen: Man kommt also ins Gespräch. 17 Wohneinheiten sind so unter einer mehrgiebeligen Dachlandschaft entstanden, wobei sich der alte Hof und die neue Architektur gut ergänzen, ja stärken. Sie werden, einschließlich der vier Wohnungen, die im Stadel entstanden sind, zum Gefüge. Samt Hasenstall und Yoga-Deck im Garten. Hier wohnt man nun auf dem Land in der Stadt. Nicht im Museum, aber im Leben. Das ist einer Baukultur zu verdanken, die das Alte bewahrt und dennoch Neues schafft. Zwar klingt das leicht. Aber mit Karl Valentin gesprochen: Leicht ist schwer was.