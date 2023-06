Von Katharina Haase

Am Dienstag spielen Depeche Mode ein großes Konzert im Münchner Olympiastadion. Trotz des überraschenden Todes ihres Keyboarders Andrew Fletcher (60) im vergangenen Jahr befindet sich die Synthie-Pop-Band gerade auf großer Memento Mori Welttournee. In Deutschland sind insgesamt sechs Konzerte geplant. Das erste fand bereits Ende Mai in Leipzig statt, nun folgt das zweite Deutschlandkonzert am 20. Juni in der bayerischen Landeshauptstadt. Beginn ist um 19.45 Uhr. Rund 60 000 Menschen werden erwartet, viele davon planen die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Wegen der Weichenerneuerung am Sendlinger Tor kann die U3 jedoch nur im Zehn-Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach fahren. Wegen der Taktausdünnung sowie der Unterbrechung zwischen Goetheplatz und Odeonsplatz kann es zu erhöhtem Fahrgastaufkommen bei der Linie U3 kommen. Die MVG empfiehlt zwei Ausweichmöglichkeiten, um den großen Andrang an den U-Bahnen zu Veranstaltungsbeginn und Veranstaltungsende zu entzerren.

Ausweichmöglichkeiten wegen Bauarbeiten an der Linie U3 Richtung Olympiazentrum

Linie U8: Die U8 ist eine Verstärkungslinie, die zur allgemeinen Entzerrung in Zeiten mit hohem Verkehrsaufkommen als Alternative für die An- und Abreise zwischen Olympiazentrum und der Innenstadt sowie zur S-Bahn am Hauptbahnhof eingesetzt wird. Sowohl vor als auch nach dem Konzert sind am Dienstag zusätzliche Züge unterwegs. Sie fahren in kurzen Abständen als U8 Richtung Innenstadt.

Linie U1: Konzertbesucher können mit der Linie U1 bis zum Bahnhof Gern fahren und ab dort zu Fuß aufs Gelände gelangen. Alternativ können die Gäste am Olympiaeinkaufszentrum in die U3 umsteigen. Für Fahrgäste, die mit der S-Bahn anreisen, bietet sich diese Möglichkeit am Umsteigeplatz in Moosach.

Abseits von U- und S-Bahn fahren die Tramlinien 20/21 jeweils im Zehn-Minuten-Abstand von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße. Die letzte reguläre Tram verkehrt um kurz vor 1 Uhr, danach ist eine Nachtlinie im Einsatz.

Anreise mit mehreren Bussen möglich

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg,

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Wer mit dem Auto anreist, sollte beachten, dass die Parkplatzkapazitäten rund um das Stadion mit insgesamt rund 4400 Parkplätzen sehr begrenzt sind. Es bietet sich deshalb an, das Auto auf einem Park&Ride-Parkplatz abzustellen.

Die MVG weist darauf hin, dass wegen der eingeschränkten Kapazität der Linie U3 insbesondere nach Veranstaltungsende mit Einschränkungen am U-Bahnhof Olympiazentrum zu rechnen ist. wenn Tausende Richtung U-Bahn drängen. Der Bahnhof wird - wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten - bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt.