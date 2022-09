Einer der Badegäste nimmt Anlauf, stößt sich ab, zieht die hinteren Beine hoch und springt vor Freude jaulend ins Wasser. Doch nicht alle sind so furchtlos. Manche Hunde testen vorsichtig mit der Pfote, ob das Wasser genehm ist, andere kneippen lieber und laufen nur im flachem Wasser auf und ab. Nur nicht das Rückenfell nass bekommen! Und wieder andere lassen es mit dem Wasser einfach ganz. Alle diese Typen findet man beim Hundebadetag im Dantebad. Zum fünften Mal haben am Freitag die Tiere im Becken des FKK-Bereichs gezeigt, zu welchem Typus sie gehören. Der Hund im Bild zählt eher zur wenig wasserscheuen Sorte - und springt ohne Zögern ins Becken. Nach dem letzten Badetag für Zweibeiner am vergangenen Montag haben die Stadtwerke im Hundebecken die Chlorung eingestellt. Innerhalb von ein paar Tagen baut sich das Desinfektionsmittel gegen Keime ab, sodass die Tiere das Wasser auch schlabbern können. Seit 2018 gibt es den Badespaß im Dantebad. Vor fünf Jahren allerdings war es so heiß, dass Herrchen und Frauchen mitsamt Hund in Badebekleidung duschen gegangen sind. An diesem Freitag waren Gummistiefel und Regenjacke angesagt.