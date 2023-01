Der Dachauer Aktivist Michael Staniszewski fährt nach Lützerath, um die Räumung des Dorfes zu blockieren. Was er erwartet, mit welchen Gefühlen er anreist und warum der Ort so wichtig für die Klimabewegung ist.

Interview von Carlotta Böttcher

Der 23-jährige Michael Staniszewski hat 2019 in Dachau die Ortsgruppe der Fridays for Future mitbegründet. Nach seinem Biologie-Studium in München zog er vor zwei Jahren nach Brüssel, wo er jetzt seinen Master in Human Ecology studiert. Am Donnerstag fuhr er nach Lützerath, die SZ Dachau hat auf seiner Reise mit ihm gesprochen.