When we all fall asleep, where do we go?", fragt die junge Pop-Sensation Billie Eilish tiefsinnig auf ihrem Debüt-Album. Wo wir alle hingehen, wenn wir einschlafen, diese Fragen kann Sabishii Freiin von Droste wohl auch nicht hinreichend beantworten, dafür aber eine andere: Wo gehen wir eigentlich hin, wenn wir in Trance fallen? Denn die 39-jährige Münchnerin ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnose-Therapeutin. Und in Zeiten von Corona ist die Couch in ihrer Praxis an der Westermühlstraße gut belegt. Der Umgang mit den veränderten Lebensbedingungen scheint vielen Menschen zuzusetzen.