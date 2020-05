Sein Kommunikationswissenschaftsstudium schloss Claus von Wagner mit einer Magisterarbeit zum Thema "Politisches Kabarett im deutschen Fernsehen. Zwischen Gesellschaftskritik und Eigenwerbung" ab. Schon damals unterfütterte er die Theorie mit der Praxis, hatte er doch währenddessen mit 21 sein erstes Soloprogramm auf die Bühne gebracht. Weitere folgten, so erfolgreich, dass von Wagner aktuell der wohl meistdekorierte und bekannteste politische Kabarettist der Republik ist - letzteres nicht zuletzt dank der "Anstalt" im ZDF, die er seit sechs Jahren an der Seite von Max Uthoff zum Flaggschiff politischer Satire im Fernsehen gemacht hat. Am kommenden Dienstag (5. Mai, 22.15 Uhr) läuft die zweite, nicht nur in den Bavaria Studios, sondern vor allem in den heimischen Wohnzimmern aufgenommene Corona-Ausgabe ohne Publikum. Das Interview gibt er telefonisch beim Spazierengehen.