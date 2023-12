Auch die Reihe " Jazz & Beyond" im Münchner Künstlerhaus kommt an Weihnachten nicht vorbei. Aber auch hier hat man etwas Besonderes im Programm: Der Posaunist (und Labelbetreiber, "Inntöne"-Festivalmacher und Impresario) Paul Zauner hat für seine Band mit Jan Korinek am Klavier, Osian Roberts am Saxofon und Oliver Lepinsky am Schlagzeug ein "Xmas Special" zusammengestellt und einen besonderen Gast dazugeholt: die Sängerin Carole Alston, die nicht wenige für eine der elegantesten und stärksten Stimmen im Jazz halten.

Alston stammt aus Washington und begann ihre Karriere wie so viele schwarzen Sänger in der Kirche. Gospels und Spirituals sind dementsprechend das Fundament, von dem aus sie - inzwischen seit langem in Wien lebend - in Blues, Jazz, Soul und R&B ausschwärmt. Aber auch mit zeitgenössischer Musik und in den Hauptrollen vieler Musicals war sie unterwegs. So werden die Christmas-Carols im Künstlerhaus zum besonderen Erlebnis.

Paul Zauner's Xmas Special feat. Carole Alston, Sa., 16. Dez., 19.30 Uhr, Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, www.kuenstlerhaus-muc.de