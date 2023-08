Interview von Stefanie Witterauf

Julia Danner, 31, ist Travel-Designerin. Sie arbeitet im Routenservice des Camper-Verleihs "Camper Boys" und plant Reisen nach Italien, Norwegen und auf den Balkan. Die studierte Tourismus-Managerin ist auch ausgebildete Köchin und war ein Jahr mit dem Rucksack in Zentral- und Südamerika unterwegs. Genug Expertise also für einen Job in der Reise-Branche. Seit einem Jahr nun gibt sie Tipps zu Stellplätzen, Aktivitäten und Restaurants.