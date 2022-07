Welche Radschnellverbindungen können vom Stadtgebiet ins Umland realisiert werden, gerade im Münchner Norden? Dies prüft die Stadt München derzeit, der aktuelle Stand wird bei der Bürgerversammlung für Milbertshofen-Am Hart am Mittwoch, 13. Juli, zur Sprache kommen. Auch über die Jubiläumsfeier "50 Jahre Olympische Spiele in München" wird gesprochen. Die Leitung der Versammlung übernimmt Evelyne Menges, stellvertretende Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion. Zusammen mit dem Bezirksausschuss-Vorsitzenden Fredy Hummel-Haslauer (SPD) stellt sie außerdem ein Entwicklungsprogramm für Gewerbeflächen vor. Die Versammlung findet von 19 Uhr an im Kulturhaus Milbertshofen, Curt-Mezger-Platz 1, statt. Von 18 bis 19 Uhr stehen Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung und der Polizei bei einer Bürgersprechstunde Rede und Antwort. Während der Bürgerversammlung wird dazu geraten, eine FFP-2-Maske zu tragen. Es gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen.