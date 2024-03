"Big Rattle": Viele Hörer werden den gerade erst ein paar Monate als Chefdirigent der BR-Sinfoniker unermüdlich waltenden Simon Rattle durchaus so betiteln wollen, zeigt der 69-Jährige doch gerade, was alles er vom Barock bis hin zu Zeitgenossen so bestaunenswert gut kann. Rattle war in einem früheren Leben Schlagzeuger, und für diese Musikerspezies ist "Rattle" eine Rätsche, die über dem Kopf geschwungen ein wildes Rattern von sich gibt; nicht nur Kinder sind davon begeistert. Und "Big Rattle" meint eine Riesenrätsche, die Rattle jetzt im Herkulessaal auch auf einem Tischchen neben sich liegen hat. Das vergisst man aber schnell in der Uraufführung des von Thomas Adès komponierten prall dahinströmenden Einsätzers "Aquifer", der Fachterminus meint grundwasserdurchflutete Gesteinsschichten.