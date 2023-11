Erst war das Wildschwein kaputt, dann sein Nachbar, der Waller. Den Bronzetieren vor dem Jagd- und Fischereimuseum in der Fußgängerzone spielt das Schicksal - meist in Gestalt böswilliger oder unaufmerksamer Menschen - seit Jahren übel mit. In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober rammte ein Auto den vor 41 Jahren aufgestellten Bronze-Wels des 2017 verstorbenen Perchaer Künstlers Claus Nageler. Die Polizei ermittelte wegen Fahrerflucht. Jetzt stellte sich heraus: Der Unglücksfahrer hatte sich zu seinem Malheur bekannt - und zwar noch am Morgen der "Tat". Sein Bekennerschreiben blieb indes unbemerkt und ungelesen.