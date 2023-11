Es drängt die Menschen seit alters her, Denkmäler zu berühren, wenn sie berührt werden können. So geht es der Julia und ihrer Brust an der Seite des Alten Rathauses, so geht es den Löwen an der Residenz, und so geht es dem Keiler und dem Waller vor dem Jagd- und Fischereimuseum in der Fußgängerzone: Die jeweils mutmaßlich glücksbringenden Berührungspunkte sind blank poliert, keine Chance, Patina anzusetzen.