Denn seit etwa sieben Jahren ist es stiller geworden um die international erfolgreiche Crew aus Kopenhagen. Nicht aber um die Gründungsmitglieder: Sara Svanholm alias Mama Snake hat inzwischen das multidisziplinarische Label Amniote Editions ins Leben gerufen, die kreative Allrounderin Simone Øster hat sich als Smokey einen Namen gemacht, und die schottische Expat Emma Blake wird bis heute für ihren experimentierfreudigen Stil als Solid Blake gefeiert.

2014, als alles losging (damals noch mit der DJ Courtesy als viertem Mitglied), war der Plan noch nicht, als reiner B2b2b-Act aufzutreten. Die Freundinnen hatten sich im Kopenhagener Nachtleben kennengelernt, und es ging ihnen einfach darum, zu feiern - Techno, House und die Facetten elektronischer Musik. Aber eben auch richtig gute Partys. Die Bookings kamen aber doch schnell rein, und so definierten sie zu dritt die dänische Underground-Szene neu. Mit einem Sound, der sich aus unterschiedlichen Stilen zusammensetzte, Spontanität an erste Stelle stellte und so zum Markenzeichen der Apeiron Crew wurde.

Mit verschiedenen Stilen und musikalischen Gegensätzen hatte vor allem Solid Blake Erfahrung. Die DJ, die für ihr Studium von Glasgow in die dänische Hauptstadt zog, ließ sich von den Partys ihrer Heimatstadt zu vielfältigen Mixen inspirieren. Sie mag Chaos in ihren Sets. Sie mag es, zwischen Rhythmen zu switchen und diese harmonieren zu lassen. Sie mag es, Elektro eklektisch zu machen. Zu sehen, was die Kontraste in ihren Tracks mit der Crowd machen. Und für Überraschungen ist Solid Blake sowieso immer gut. Für welche sie mit ihrer Crew sorgen wird, zeigt sich am Freitag, 3. November, im Blitz - dem letzten Halt der "10 Year Anniversary Resurrection Tour". Klar hätte man diese auch einfach Comeback-Tour nennen können. Das klingt aber wohl weniger episch, mehr nach Schlagergarten, und ist vielleicht auch gar nicht das, worum es geht. Das wäre laut der Apeiron Crew nämlich: "Feiern, wie in den guten alten Tagen".

Apeiron Crew, Fr., 3. 11., 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1