Wanderfreunde aus München können auch in diesem Jahr mit dem speziellen Bus in die Berge fahren. Allerdings hat der Deutsche Alpenverein die Zahl seiner Touren massiv reduziert.

Von Isabel Bernstein

Der Bergbus des Deutschen Alpenvereins (DAV) wird auch in diesem Jahr Wanderbegeisterte aus München in die Berge bringen. Und, für Freunde des öffentlichen Nahverkehrs erfreulich: Das 49-Euro-Ticket wird dort gültig sein. Gestartet in die Bergsaison wird im Mai. Wann genau der erste Bus fährt und welche Ziele bis Oktober angesteuert werden, ist allerdings noch offen; diese Fragen würden derzeit noch mit Landkreisen, die angefahren werden sollen, final besprochen, so Hannah Trowal, Pressesprecherin der Sektion Oberland.

Was aber jetzt schon klar ist: Es werden deutlich weniger Touren angeboten als noch 2022. Nur zwölf Mal soll der Bergbus zu sogenannten "Highlight-Fahrten" starten, im Vergleich zu 93 im vergangenen Jahr. Die Menge an Fahrten "konnten wir als Verein nicht mehr leisten", der personelle Aufwand sei zu groß gewesen, so Trowal.

Eigentlich eine widersprüchliche Entwicklung. Denn eins hat sich speziell im vergangenen August gezeigt: Sobald der DAV das damals gültige Neun-Euro-Ticket akzeptierte, wurde der Bergbus extrem gut angenommen, erreichte fast eine hundertprozentige Auslastung. Und auch was die restlichen Monate angeht, ist man beim DAV mit der Auslastung recht zufrieden: Im Schnitt war jeder zweite Platz besetzt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2300 Personen befördert und damit etwa 1640 Auto-Fahrten eingespart, hat der Verein ausgerechnet.

Deshalb wollte man den Bergbus, den der Alpenverein 2021 als umweltschonendes Angebot und auch als Reaktion auf die langen Staus in die Berge während der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hatte, auch in diesem Jahr weiter betreiben. Von 2024 an könnte das Angebot wieder ausgeweitet werden und dann, so die Hoffnung des DAV, regelmäßiger an Samstagen und Sonntagen bereitgestellt werden: Dann nämlich soll der Bus in den Linienverkehr des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) aufgenommen werden. Auch hierfür laufen derzeit Gespräche.

Mit den zwölf Fahrten in diesem Jahr wolle man erreichen, "dass der Bergbus im öffentlichen Gedächtnis bleibt" - und hoffentlich von 2024 an wieder mehr Bergziele vom Allgäu bis ins Chiemgau ansteuert.