Gute Nachrichten für alle Wanderer und Ausflüglerinnen, die es im August von München aus in die Berge zieht: Das Neun-Euro-Ticket ist den gesamten Monat im Münchner Bergbus gültig. Der Alpenverein München & Oberland bietet so lange alle Routen im Rahmen des Sondertickets an. So kann man stressfrei und kostengünstig an allen August-Wochenenden in die Regionen Chiemgau, Blauberge/Rofan und Leitzach-/Ursprungtal fahren. Startpunkte sind der Ostbahnhof und Giesing Bahnhof. Weitere Informationen unter www.alpenverein-muenchen-oberland.de.