Jugendliche sind ein Vorbild in der Corona-Krise: Zumindest machen sie der Münchner Polizei kaum Arbeit. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen gebe es in der Altersgruppe unter 20 kaum, bilanziert die Polizei. Mehr als 1500 Anzeigen haben die Beamten bisher ausgestellt. Fast 800 Anzeigen gab es allein am Wochenende. Dennoch ist man seitens der Polizei ganz zufrieden. Es hätte schlimmer kommen können, ist am Montag der Tenor. Die Polizei befürchtete die "Multiplikationswirkung", die die erste Familie, die sich auf einer Wiese niederlässt, rasch entfalten kann. Und dann werde es schnell schwierig, den geforderten Mindestabstand einzuhalten oder Grüppchenbildung zu vermeiden.

"An manchen Plätzen sah das schon nach viel aus", räumt Polizeisprecher Marcus Da Gloria Martins am Montag ein. Meist sei jedoch der Mindestabstand eingehalten worden, auch verbotene Treffen mit Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, waren eher die Ausnahme als die Regel. Besonders viel los war am Isarufer in München und in den großen Parks. Auch aus der Aubinger Lohe im Münchner Westen wurde von vollen Parkplätzen und Spazierwegen berichtet. Ähnlich die Situation im Oberland: Je näher ein Ausflugsgebiet an München liegt, desto mehr Betrieb registrierte das zuständige Polizeipräsidium Rosenheim. Chiemgau, Tegernseer Tal, Kochel- und Walchensee, Werdenfelser Land waren dann teilweise doch so stark frequentiert, dass Robert Kopp, Polizeipräsident für Oberbayern Süd, am Montag bilanziert: "Die Ernsthaftigkeit der Situation haben leider noch immer nicht alle erkannt."

Die Kontrollen seien jedoch auf viel Zustimmung gestoßen, berichtet der Münchner Polizeisprecher Werner Kraus. "Buhmänner sind nicht wir, sondern die anderen - die sich nicht an Regeln halten." So wie am Sonntagnachmittag an einer Jet-Tankstelle in Milbertshofen neun Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren, die trotz Aufforderung des Tankwarts einfach nicht gehen wollten. Die Polizei zeigte sie an. Ebenso wie zwei Männer, die zusammen mit einer Vierjährigen im Biotop Bergl bei Oberschleißheim ein Zelt aufgebaut hatten. "Leider ist dies aber kein triftiger Grund im Sinne der Ausgangsbeschränkung", urteilt die Polizei.