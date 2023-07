Die Sommerferien sind da, und mit ihnen eine der großen Freuden in München für die Daheimgebliebenen: die Auer Dult rund um die Mariahilfkirche. Kinder und andere Schwindelfreie können im Kettenkarussell ihre Runden drehen oder sich mit der Schiffsschaukel in luftige Höhen schwingen. Auch das Kasperltheater gibt es wieder und - diesmal neu - einen Zauberer. Der soll allerdings nur bei schönem Wetter seine Künste vorführen - bei den durchwachsenen Aussichten bleibt abzuwarten, wie oft er in Aktion tritt.

Auch sonst gibt es wieder viel zu sehen. Egal, ob man nicht genug von alten Büchern bekommen kann, neue Tassen und Teller sucht oder Schmuck und antike Möbel - an den Ständen der Jakobidult findet sich viel Handgefertigtes und Überraschendes. Und wohl kaum irgendwo sonst kann man schöner schnöde Haushaltsutensilien kaufen als hier. Hungrig nach Hause gehen muss man auch nicht: Das Angebot reicht vom Steckerlfisch über Antipasti-Sandwiches bis hin zur Zuckerwatte.

Die Jakobidult dauert noch bis Sonntag. Die Verkaufsstände sind von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Fahrgeschäfte von 10.30 Uhr an. An diesem Dienstag ist Familientag mit ermäßigten Preisen im Schaustellerbereich.