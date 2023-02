Am S-Bahnhof Aubing will die Stadt eine Behelfsrampe errichten.

Von Ellen Draxel

Jahrelang war sie ein Politikum. Nun soll sie gebaut werden - eine Behelfsrampe am Aubinger Bahnhof. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Noch Mitte Januar sah es so aus, als würde der Versuch nach Jahren des Debattierens erneut scheitern. Denn im Planungsausschuss war der von FDP-Stadtrat Fritz Roth eingebrachte Antrag für eine schnell umsetzbare Maßnahme noch am Veto von SPD und Grünen gescheitert. Die Bahn, argumentierte seinerzeit SPD-Fraktionssprecher Christian Müller, habe wiederholt dargelegt, vor dem ohnehin geplanten Umbau des Bahnhofs keine Vorabmaßnahme realisieren zu wollen.

Geändert haben sich die Vorzeichen seither nicht, Müller ist nach wie vor "skeptisch", dass die Bahn ihr Einverständnis zu dem Provisorium geben wird. Aber die Regierungskoalition habe "pragmatisch" gehandelt, nachdem der FDP-Kollege im Vorfeld der Sitzung noch einmal auf ihn zugekommen sei. Roth ist sich sicher, die Bahn ins Boot holen zu können: Bei einem informellen Gespräch im August, betont er, hätten "sowohl das Verkehrsministerium als auch die Bahn ganz klar grünes Licht für eine von der Stadt geplante und finanzierte Behelfsrampe signalisiert".

Unstrittig bei allen Parteien ist, das diese als barrierefreie Verbindung dringend gebraucht wird. Bislang existieren auf der Aubinger Seite zum Bahnhof und zu den Zügen lediglich Treppen. Die Bürgervereinigung Aubing-Neuaubing, seit langem aktive Verfechterin einer konstruktiven Lösung, bedankte sich denn auch ausdrücklich bei Fritz Roth und dem Stadtrat. Das Planungsreferat ist nun gebeten, "so schnell wie möglich" eine Planung vorzulegen. Bis Jahresende soll das Baureferat die Behelfsrampe dann errichtet haben - am Ausgang der Unterführung Richtung Altaubing und am Bahnsteig zwischen Gleis 1 und 2.