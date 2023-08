"Er konnte erkennen, dass sie das nicht will, und allein darauf kommt es an"

Interview von Susi Wimmer

Die Serie ist wirklich eine Perle: herausragend, dicht und packend erzählt, auch wenn das Thema ein grauenvolles ist. In dem Sechsteiler "37 Sekunden", der derzeit in der ARD-Mediathek zu sehen ist und der in München gedreht wurde, geht es um die Vergewaltigung einer jungen Frau, die für einen älteren Musikstar schwärmt. Nach der TV-Ausstrahlung und begeisterten Kritiken steht bei einer Münchnerin das Telefon nicht mehr still: Antje Brandes, leidenschaftliche Opferanwältin von Beruf, die für den Fernsehdreh als Beraterin tätig war.