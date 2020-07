Vier unbekannte Männer haben am Donnerstag in der Altstadt den Münchner Gemeinderabbiner Shmuel Aharon Brodman verfolgt und beleidigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mit dem 60-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 17 bis zum Isartorplatz gefahren. Dort stiegen sie gegen 18.40 Uhr aus und liefen ihm in Richtung Tal nach. Untereinander hätten die Männer Arabisch gesprochen, hieß es. Aber in Richtung des Rabbiners, der an seiner Kippa als Jude erkennbar war, riefen sie auf Englisch abfällige Äußerungen über den Staat Israel. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen der antisemitischen Beleidigungen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 2910-0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.