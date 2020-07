Nach der Beleidigung eines Rabbiners in München hat Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle mangelnde Zivilcourage beklagt. "Was mich besonders betroffen macht, ist die Tatsache, dass auch Bürgerinnen und Bürger, die den Vorfall offensichtlich gesehen haben, dem Rabbiner nicht zur Hilfe geeilt sind oder die Polizei verständigt haben", erklärte der CSU-Politiker am Sonntag.

Am Donnerstagabend war der Gemeinderabbiner Shmuel Aharon Brodman von vier Männern verfolgt und beleidigt worden. Die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren hätten dabei wiederholt abfällig über den Staat Israel gesprochen, sagte der Verfolgte später der Polizei. Nach seiner Wahrnehmung hätten sie miteinander Arabisch gesprochen, ihm riefen sie die abfälligen Äußerungen auf Englisch nach.

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hatte sich am Wochenende auf dem Twitter-Account des Bayerischen Landtags zu Wort gemeldet:

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Brodman - der an dem Tag eine Kippa trug, als Jude also zu erkennen war - am Donnerstagabend am Isartorplatz aus der Trambahn ausgestiegen war und Richtung Tal ging. Das Kommissariat für politisch motivierte Kriminalität des Münchner Polizeipräsidiums ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 2910-0 zu melden.