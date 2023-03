Von Wolfgang Görl

Da sind zwei Arme, straffhäutig und muskulös, man ahnt die Kraft, die in ihnen steckt. Der linke Arm beugt sich aufwärts, die Hand klammert sich fest, just dort, wo der Hals wäre. Aber es gibt keinen Hals, geschweige denn einen Kopf. Die rechte Hand greift nach unten, hält das rundliche Gebilde, in das der fragmentarische Körper ohne Beine ausläuft. Es ist, als existierte der Torso allein um der Arme und Hände willen; und die Arme und Hände wiederum hätten nur einen Zweck: den Torso schützend zu umfangen.

Vor der Keramik-Skulptur stehend formt Anette Bley mit ihren Händen eine imaginäre Kugel, so wolle sie eine zweite, unsichtbare Schutzhülle um den Torso legen. Dann sagt sie: "Das Gefühl von Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstannahme hatte ich hier im Fokus." Und dieses Selbst, so der Eindruck, braucht Zuwendung, denn es ist unfertig, verletzlich. Es gleiche einem Kokon, sagt Bley. Und dieser Kokon sei noch nicht soweit, in die Welt zu treten. Noch verharre er im Safe Space der großen Hände. "Home" nennt die Künstlerin die Plastik, die Teil einer ganzen Serie ist.

Detailansicht öffnen Anette Bley verdichtet den Körper: "Alles ist runtergedampft auf das Notwendigste." (Foto: Catherina Hess)

In jeder dieser Keramikarbeiten geht es darum, ein Gefühl auszudrücken - ohne schmückendes Beiwerk, ohne Umschweife. "Alles ist runtergedampft auf das Notwendigste, auf die Essenz." Scham, Schuld, Liebe, was immer: Im Torso werden sie sichtbar. Er ist weit mehr als nur ein Gehäuse für Organe und Eingeweide, das wussten schon die Künstler der Antike. "Wie ein Mensch sich geistig hält und stellt, zeigt sich auch in seinem Rumpf", sagt Anette Bley. "Im Torso ist die Geste soweit angelegt, dass sie zu Ende gedacht werden kann." Und ist es nicht gerade das Fragmentarische, das dem Betrachter die Freiheit gibt, die Sache nach seiner Façon zu ergänzen? Ja doch, und darum geht es ihr auch. Dass sich der Betrachter hineinfühlt in die Skulptur und im Unvollständigen eine neue Sicht gewinnt: auf das Wunderbare des menschlichen Körpers und vielleicht auch auf sich selbst.

Anette Bley redet leise, wenn sie über ihre Kunst spricht. Manchmal stockt sie, überlegt kurz. Das richtige Wort zu finden, ist ihr wichtig. Bildhauerin also ist sie. Richtig, aber das ist nicht alles. Sie ist Zeichnerin, Malerin, Illustratorin, Autorin, Dozentin, und wenn man das Werk dieser Münchner Künstlerin betrachtet, kommen Zweifel an der Gerechtigkeit Gottes auf: Warum können manche Leute fast alles? Dass sie auch noch Geige und Klavier gelernt hat, dass sie im Chor singt, erwähnt sie irgendwann beiläufig, so als wäre das nichts. Überhaupt ist diese Frau, in deren Sprache der schwäbische Heimatsound beharrlich mitschwingt, keine, die auf den Putz haut. Nicht im Mindesten verkörpert sie das Klischee vom selbstherrlichen Kunst-Champion, der als gnadenhalber den Pöbel beehrender Halbgott in Erscheinung tritt. Anette Bley ist eher eine Meisterin des Understatements, wobei sie sich keineswegs klein macht. Nein, nein, sie weiß schon, was sie kann. Nur muss sie das nicht ständig im Fortissimo hinausposaunen.

"Sobald ich einen Stift halten konnte, hab' ich gemalt."

Sollte es sich bei dieser Art Könnerschaft um einen Geist handeln, der Menschen unversehens befällt, dann hätte er bei Anette Bley sehr früh zugeschlagen. "Sobald ich einen Stift halten konnte, hab' ich gemalt." Ihre Heimat ist Reutlingen am Fuß der Schwäbischen Alb, dort ist sie 1967 auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Der Vater war Bauingenieur, die Mutter technische Zeichnerin, gemeinsam hatten sie ein Geschäft. Natürlich entging ihnen nicht, dass ihre Tochter einen Hang zu Pinsel, Stift und Farbe hatte - eine Neigung, die Eltern oft in Angst und Schrecken versetzt, weil sie die künstlerische Laufbahn als sicheren Weg in die Armut betrachten. Nicht so die Eheleute Bley, die von Anfang an die Ambitionen ihrer Tochter förderten und auch zustimmten, als der Hausarzt empfahl, das Kind auf die Waldorfschule zu schicken.

Sie blickt gern auf die Schulzeit zurück, wo so Vieles geboten wurde, das sie interessierte: "Wir hatten Schauspielerei, Malerei, Buchbindetechnik, wir haben plastisch gearbeitet, wir haben Instrumente gebaut - also richtig breit." Und dann die Eurythmie, die anthroposophische Bewegungskunst: Erstaunliches hat sie da gelernt über den Zusammenhang von Körper, Geist und Seele. "Ich hab' das als Kind unglaublich intensiv erfahren, dass Sprache im Körper einen Widerhall hat. Ich erlebe auch Gedichte körperlich, und ich erfahre Musik in abstrakter Form, die sich im Raum ausdrückt." Ja, das ist eigenartig, das sagt sie selbst und lacht auf, so als wollte sie ein Abgleiten ins feierlich Mysteriöse verhindern. Ratlos aber möchte sie niemanden zurücklassen, deshalb ein Versuch der Präzisierung: "Wenn ich beim Musikhören die Auge schließe, dann sehe ich abstrakte Tanzformen im Raum, eigentlich schon fast skulptural. Man könnte Skulpturen daraus bauen."

Detailansicht öffnen Musikhören ist für Anette Bley eine Quelle der Inspiration. Wenn sie dabei die Augen schließt, kann sie skulpturale Figuren sehen. (Foto: Anette Bley/oh)

Nach dem Abitur der Aufbruch in die Welt: Die Welt, das war Amerika, Iowa-City, wo sie als Au-Pair-Mädchen arbeitete und zwei Aktzeichenkurse an der Universität belegte. "Das war sehr interessant." Die Professoren taten alles, den Unterricht spannend zu gestalten, "teilweise hatten wir mehrere Modelle in einem griechisch-römischen Ambiente mit Rüstung und allem Pipapo". Umso größer der Schock, als sie an der Akademie der Bildenden Künste in München ihr Studium begann. "Die Professoren waren da oder auch nicht", und in den seltenen Fällen der Anwesenheit sei der Ehrgeiz, den Studenten etwas beizubringen, oft gering gewesen. Bei einem aber ist sie hängengeblieben, der war ganz anders: Robin Page. Seit Anfang der Achtzigerjahre arbeitete der in Kanada aufgewachsene Fluxus-Künstler als Kunstprofessor in München, und wer damals in der Gegend um die Akademie umherspazierte, traf mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diesen wie ein Musterhippie wirkenden Mann, dessen tiefblau gefärbter Bart eine wie auch immer zu wertende Extravaganz ausstrahlte.

Von Blaubart Robin Page hat sie viel über den Körper gelernt

Zu diesem "Bluebeard", so der Name seiner neugeschaffenen Kunstperson, zog es Bley, weil "er damals der Einzige war, der sich tatsächlich mit dem menschlichen Körper befasst hat". Dabei war er zunächst einmal auch nicht da, als seine Studentin in spe zum vereinbarten Vorstellungstermin kam. In der Cafeteria sagte man ihr dann: "Wenn er nicht hier ist, dann sitzt er sicher im Türkenhof." Also wanderte Bley mit ihrer riesigen Bewerbungsmappe in die Türkenstraße, wo der Blaubart tatsächlich in der Kneipe saß und sichtlich keine Lust hatte, sich mit Studienangelegenheiten zu beschäftigen. Page schickte die Bewerberin zurück in die Akademie, wo er dann wenig später selbst auftauchte. "Warum kommst du zu mir?", wollte er wissen. Bley antwortete, sie könne es nicht genau sagen, aber sie fühle sich frei hier. Daraufhin gab er ihr die Hand und sagte: "Okay, du bist genommen."

Detailansicht öffnen Als Illustratorin hat Anette Bley einen feinen Blick und packt auch brisante Themen wie Missbrauch an. (Foto: Anette Bley/oh)

Daraus hat sich "eine spannungsreiche Freundschaft" entwickelt. Robin Page - er starb 2015 - hat ihr die Freiheit geschenkt, ja geradezu "aufs Auge gedrückt", und es war dann nicht leicht für sie, ihm eines Tages zu sagen, dass sie keine großformatigen Bilder oder schrägen Objekte anfertigen, sondern ganz woanders hin wolle: "Ich möchte erzählen, ich möchte ins Kinderbuch gehen."

Das klang nun gar nicht nach Aufbruch ins Experimentierfeld, wie ihn die exaltierten Künstler-Egos zelebrierten, aber Page, der Rebell, diese "bunte, schillernde Figur", hatte Verständnis. Eines der ersten Bücher, das sie illustrieren sollte, war dann gleich "ein richtiger Hammer". Sexueller Missbrauch von Kindern war das Thema. Was für eine Aufgabe. Heikler geht es kaum. Wie da rangehen? Wie darüber ein Kinderbuch machen? Bley hat erst einmal ausgiebig recherchiert, hat sich schlau gemacht über Täterprofile, über die Opferhaltung, über die Rolle, welche die Familie spielt. Mit der Autorin Katrin Meier hat sie am Text gefeilt, jedes Wort, jedes grafische Detail würde wichtig sein, wenn es darum geht, "den Kindern eine Sprache zu geben für Dinge, die sie nicht begreifen können, weil sie keine Worte dafür kennen".

Einmal hatte sie drei Seiten fertig gezeichnet, auf denen sie den Tatvorgang zeigte. Bald merkte sie: "Das kannst du so nicht machen." Die Missbrauchsszenen wurden dann immer noch deutlich genug, da hat sie nichts verschleiert oder die Flucht in die Symbolik gesucht. "Wir haben da schon Tabus gebrochen." Wer in dem Buch "Das kummervolle Kuscheltier" blättert und die präzise komponierten Bilder betrachtet, spürt nach wenigen Seiten, dass hinter der Fröhlichkeit sommerlicher Planschbeckenszenen etwas Unheilvolles wabert. Aber noch ist es nur das Kuscheltier, dem die kleine Britt anvertrauen kann, dass der Freund ihrer Mutter an ihr herumfingert und sie mit ins Bett nehmen will. Da ist die Scham, da sind Schuldgefühle. Schwer zu überwinden. Am Ende gelingt es Britt, und sie offenbart, was der Mann ihr angetan hat.

"Als Illustratorin präge ich ein Bild von der Welt."

Mehr als 30 Kinder- und Jugendbücher hat die Künstlerin mittlerweile gestaltet und teils auch selbst geschrieben. Mögen selbstverliebte Originalgenies darüber die Nase rümpfen, für Bley sind derlei Arbeiten alles andere als zweitrangig. "Als Illustratorin präge ich ja ein Bild von der Welt, nehme Einfluss darauf, wie die Welt wahrgenommen wird."

Sogar ihre Zweitleidenschaft, die Musik, lebt sie mit ihren Malutensilien aus: in der Reihe "Musikalische Bilderbücher" des Annette-Betz-Verlags. Die Bücher sind gewissermaßen Theater für zu Hause. Zusammen mit dem Autor Rudolf Herfurtner inszeniert sie beispielsweise Wagners Oper "Das Rheingold", Prokofjews Ballett "Romeo und Julia", Verdis "Aida" oder Orffs "Carmina Burana" - immer als Bildergeschichte, denen eine Musik-CD beiliegt.

Und wieder staunt man über Bleys Allrounder-Talent, das sie etwa befähigt, das Komische aus dem Pathos der Wagnerschen Götterwelt ebenso augenfällig herauszufiltern wie das märchenhaft Exotische der altägyptischen Welt Aidas. Selbst das Sterben kann sie in einer Weise ins Bild setzen, dass neben der Trauer auch Trost und Lebensfreude aufkommen. In ihrer Bildergeschichte "Und was kommt nach tausend?" muss Lisa Abschied nehmen von ihrem geliebten großväterlichen Freund Otto. Anette Bley hat dabei an ihren eigenen, innig geliebten Großvater gedacht. Und so wie ihr geht es auch Lisa beim Tod Ottos. Als sie im letzten Bild in einem kahlen Wald sitzt und, an Otto denkend, zu den Sternen schaut, sagt Lisa: "Er ist einfach in uns drin und hört niemals auf."

Wer Anette Bley zuschaut, wie sie unter freiem Himmel eine Landschaft in Aquarell malt, bekommt das - leider falsche - Gefühl, das alles sei kinderleicht. Lässig, mit wenigen schnellen Pinselstrichen bringt sie den Sommerhimmel, die Wolken, das Meer, den Strand und die karstigen Hügel aufs Papier, so als würde das Licht direkt aus der Luft in ihr Bild fließen. Eigentlich sind es nur ein paar locker aufgetragene Farbflächen. Aber sie kreieren ein Universum, dessen sommerliche Wärme aus dem Papier zu steigen scheint. Um das hinzukriegen, bedarf es neben der handwerklichen Technik eines besonderen Blicks auf die Welt. "Ich wollte sehen lernen, das war immer schon mein Ding." Zu wissen, wie das Auge funktioniert und wie es zusammenspielt mit dem Gehirn. Und wie das ist mit den vorgefassten Meinungen, die "ganz exzessiv das Bild prägen, das ich aufnehme". Wäre schön, sich davon zu befreien. Vielleicht ist es ein Prozess, der nie endet. "Ich bin noch immer eine Suchende." Für einen Moment verharrt sie im feierlichen Ernst, und sagt dann, fast belustigt: "Die Zen-Idee ist mir schon sehr nahe. Der Gedanke, dass wir erst einmal in uns gehen, bevor wir die Welt retten."

Gelegentlich fertigt Anette Bley auch Porträtbüsten an. "Auch dabei geht's mir darum, das herauszukitzeln, was diesen Menschen ausmacht. Das ist eine fette Herausforderung, den Kern zu erwischen." Menschen mit zweifelhaftem Innenleben sollten sich überlegen, ob sie eine Büste bei ihr in Auftrag geben. Wer weiß, was da sichtbar wird.

Nächste Ausstellungen mit Werken von Anette Bley: Jahresausstellung der Münchner Künstlergenossenschaft im Künstlerhaus (von 1. bis 16. April); Wölflauer Skulpturen-Sommer, Vilsbiburg, (von 23. Juni bis 2.Juli).