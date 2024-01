Lange war es nur ein Gerücht, wenn auch ein aus validen Quellen bestätigtes , nun ist es offiziell: Adele wird diesen Sommer nach München kommen. Sehr exklusiv, aber für Hunderttausende Fans, und das nicht nur für ein Konzert. Nur: an welchen Tagen genau? Wie oft? Wie teuer würde es werden? Und wie würde man an die Tickets zu den Konzerten der britischen Sängerin kommen?

Das Warten hat nun ein Ende, die Fragen werden beantwortet: Die Veranstalter Live Nation und Leutgeb Entertainment Group haben soeben mitgeteilt: "Adele kündigt exklusive Sommershows in München an." Der "globale Superstar" spiele viermal in München, und zwar am 2., 3., 9. und am 10. August. Auf dem Freigelände der Messe München werde Adele "in einer Open-Air-Situation auftreten, die ausschließlich für diese besonderen Konzerte geschaffen wurde". Die "einzigartige Arena" biete eine Kombination aus bestuhlten Tribünen, Sitz- und Stehplätzen. 80 000 Fans können jeden Abend dabei sein.

Die Sängerin selbst hat sich auch schon dazu auf Instagram geäußert: "Ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte." Offenbar war es ihr wichtig, nicht nur wie zuletzt als "Resident Artist" im Caesars Palace Hotel in Las Vegas aufzutreten, was sie noch bis Juni tun wird. Dort ist die Britin in Bestform, die Los Angeles Times nannte die Show eine "exquisite Balance von persönlichem Storytelling und Las Vegas Glitzer". Billboard beschrieb sie als "vollkommen und atemberaubend spektakulär". Adele schreibt auf Instagram, München sei "Tausende Meilen näher an so vielen Menschen, die nicht nach Vegas kommen konnten. Plus ausreichend Kapazität für alle, die kommen wollen. Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen."

Bei den exklusiven europäischen Terminen in München werde Adele das erste Mal seit 2016 auf dem europäischen Festland auftreten, schreibt der Veranstalter. Die 50 Wochenenden in Las Vegas und zuvor 2022 ein Konzert im Londoner Hyde Park seien "wahrhaft ikonisch" gewesen, jetzt bringe Adele eine andere, brandneue Erfahrung zu ihren europäischen Fans.

Aber wie kommt man nun an Tickets? Der Veranstalter schreibt: Die Registrierung für den Ticketkauf ist ab sofort über adele.com möglich und läuft bis Montag, 5. Februar, 18 Uhr. Die Fans erhalten dann einen Zugang zum Ticketkauf am Mittwoch, 7. Februar, 10 Uhr. Was dann noch an Karten übrig sein sollte, kommt am Freitag, 9. Februar, 10 Uhr, in den allgemeinen Vorverkauf. Eine Frage bleibt bisher unbeantwortet: Was die Tickets kosten.