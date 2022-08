Texte to go

Mit einer Zeitungsmeldung über den Brocken in Sachsen-Anhalt fing alles an: Moderator Achim Bogdahn hat ein Buch über die höchsten Berge aller Bundesländer geschrieben.

Radiomoderator Achim Bogdahn hat ein Buch über Begegnungen beim Wandern geschrieben. Bei einer spektakulären XXL-Lesung in München stellt er "Unter den Wolken" vor - in kompletter Länge.

Von Bernhard Blöchl

Einerseits könnte man sagen: Wer viele Monate lang auf allerlei Berge gestiegen ist, um darüber ein Buch zu schreiben, der kann dann auch noch an einem Tag, von sieben Uhr früh bis Mitternacht, quer durch München hatschen, um ebenjenes Buch zu promoten. Andererseits muss man sagen: Dieser Lesewahnsinn, den sich Achim Bogdahn für den 1. September vorgenommen hat, klingt schon spektakulär. Denn wann gibt es das schon, dass ein Autor sein komplettes Werk - in diesem Fall 416 Seiten - vorliest?

Das Buch, das am 31. August erscheint, heißt "Unter den Wolken" (Heyne Hardcore). Es ist eine sehr persönliche Reportagensammlung, eine literarische Deutschlandreise auf die höchsten Berge aller 16 Bundesländer. Bogdahn beschreibt mit schwungvoller Erzählfreude, wie es war, mit bekannten Persönlichkeiten auf Wanderschaft zu gehen. Mit Mehmet Scholl hinauf auf den Feldberg in Baden-Württemberg ("Scholl I stay or scholl I go?"), mit Judith Holofernes auf den Großen Müggelberg im Südosten Berlins.

Alle 16 Kapitel werden nun also vorgetragen, an 16 Orten in München. Um sieben Uhr geht's los, bei der Kaffeerösterei auf dem Viktualienmarkt. Um acht geht's weiter bei der Mariensäule auf dem Marienplatz, um neun vor dem Hochhaus des Bayerischen Rundfunks (wo Bogdahn als Moderator arbeitet), um zehn beim Buchladen Buch & Töne und so weiter. Wie ausgepowert der Musik- und Sportfan, geboren 1965 in Erlangen, bei der letzten Station, um 23 Uhr vor dem Sechzgerstadion, aussehen wird, und wie dann seine Stimme klingt, kann jeder Neugierige selbst herausfinden.

Achim Bogdahn: Unter den Wolken, Marathonlesung in München, Do., 1. Sep., 7-24 Uhr, Eintritt frei, Orte und Zeiten unter www.penguinrandomhouse.de/Termine