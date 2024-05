Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Lage stabil? Nachdem ihr in den schriftlichen Prüfungen euer Mega-Bildungsniveau abbilden durftet, könnt ihr jetzt erst mal a bisserl durchschnaufen, eine hoffentlich prima Bilanz ziehen und mit einem Extra-Bier feiern (erlaubt wäre seit Neuestem auch Cannabis, aber das macht das Hirn arg labil). Nach diesen Rehabilitationsmaßnahmen solltet ihr dann wieder auf Gesundes wie Kohlrabi umsteigen und euch wie die Habichte auf die Vorbereitungen stürzen, um in den mündlichen Prüfungen, die voller Imponderabilien sind, nicht etwa monosyllabisch zu stammeln, sondern ein Kabinettstückchen abzuliefern.

Parallel gilt es, das habitualisierte Abschiednehmen vorab in die Wege zu leiten. Für Abistreich, Abiball und Abi-T-Shirt braucht ihr vor allem eines: ein Motto, das nicht etwa billig klingt, sondern a big thing ist. So ein Slogan lässt sich nicht, simsalabim, mit dem Zauberstab implementieren, hier ist hohe Buchstabierkunst gefragt. Gesucht wird das kreativste Wortspiel mit A-B-I seit dem Raub der Sabinerinnen, wobei hinsichtlich von Wortanfängen und Wortenden keine Impermeabilität besteht. Es gilt, sich das Gehirn zu zermartern, bis die Synapsen quietschen wie ein alter Trabi. Ein Verstand, scharf wie Wasabi, wäre hierbei von Vorteil.

Bei dieser Herausforderung schaffen nicht mal die schlauesten Habilitationsschriften aus der Stabi Abhilfe, allerdings könnte ein Zeitungsabi, äh: Abo, von Vorteil sein. Dieser Text ist zwar weder von einer Gabi noch von einer Fabienne, geschweige denn von einer Abigail verfasst, enthält aber dennoch viele offensichtliche und versteckte Abi-ismen. Also voilà, bitteschön!

Bei der Abi-Motto-Findung ist eine gewisse Adaptabilität der Formulierungen erlaubt, allerdings sollte das Vorgehen nicht allzu rabiat sein. "Abikalypse", "Kabitalismus" oder "Abi bitte mit Sahne" sind von einem brillanten Einfall in etwa so weit entfernt wie Tscheljabinsk von Abu Dhabi oder wie ein rosa Bikini von einem stilvollen Abiballkleid. Apropos Abiballkleid: Eine passende und formstabile Frisur gelingt am leichtesten, wenn man mit einem Lockenstab in der Mähne herumzwirbelt.

In der Lernphase mögt ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, euch manchmal eingesperrt fühlen wie ein Stein in einer Gabione oder abgekämpft wie nach einer Trainingseinheit auf dem Aquabike und vor dem Gang in die Duschkabine. Aber es sind nur noch ein paar Wochen, bis ihr euch in Habibi-Stimmung in den Armen liegen werdet, bilabiale Annäherung nicht ausgeschlossen. Dann klinkt ihr eure Karabiner aus, entledigt euch der Fesseln des bayerischen Schulsystems und folgt dem Ruf: Ab in die Freiheit!